Furtwangen 28 Spieler nehmen Kugel ins Visier

Furtwangen. Boule, das verbinden Deutsche mit französischem Flair, Wettbewerb und Bocciaspiel. Eigentlich ist die richtige Form "Pétanque" und die wurde am vergangenen Sonntag zum 18. Mal im Sportstadion ausgetragen. Eingeladen hatte "Rendez-Vous Francais", eine lose Gruppe von Franzosen und Deutschen, die sich jeweils am ersten Dienstag des Monats in der Pizzeria Europa zur ungezwungenen französischen Konversation trifft. Jedermann ist willkommen, genau so wie beim Turnier.