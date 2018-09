Furtwangen 254 Bürger fordern Glasfaseranschluss

"Es kann nicht sein, dass Rohrbach wieder einmal das Schlusslicht bildet", heißt es in dem Schreiben, "wir benötigen dringend ein schnelles, zuverlässiges und vor allem leistungsfähiges Internet". Es gehe dabei "um die Vermarktung des Neubaugebietes Reibschenberg, um den Bestand des größten Arbeitgebers, unsere Gewerbebetriebe und das Verhindern von Abwanderung unserer Bevölkerung und insbesondere unserer jungen Familien".

Zuvor wurden alle Ortschaftsräte und Ortsvorsteher Karl Wehrle informiert, danach wurden Unterschriften für das Ansinnen gesammelt. Jeder Rohrbacher, der über 16 Jahre alt war, konnte mitmachen. 254 Unterschriften waren es schließlich, die Michaela Duffner am Donnerstagabend Karl Wehrle übereichte. Die Sitzung war außergewöhnlich gut von Zuschauern besucht, so dass noch zusätzliche Stühle in den Sitzungsraum gebracht werden mussten.

Grundsätzlich unterstütze er die Initiative und habe auch mit unterschrieben, sagte Karl Wehrle in der Sitzung. Allerdings teile er und Bürgermeister Josef Herdner die Ansicht, zunächst zu prüfen, ob der Bau des Radweges und damit die Verlegung des Glasfaserkabels in absehbarer Zeit möglich sei. Dazu finden jetzt Verhandlungen mit den betroffenen Grundstücksbesitzern statt. Mit einem positiven Ergebnis könnte, so auch die Meinung von Bürgermeister Herdner gegenüber unserer Zeitung, das Regierungspräsidium besser überzeugt werden, das Verfahren zu beschleunigen.

Diese Verhandlungen gestalten sich aber, so Wehrle, teilweise als "verdammt schwierig". "Alles, was den Radweg angeht, ist anhängig vom Wohlwollen der Anlieger", sagte der Ortsvorsteher. Und da treffe er nicht nur auf Wohlwollen. Anders sei das beim reinen Verlegen des Glasfaserkabels: "Bei Telekommunikationsleitungen müssen wir nur das Bauvorhaben bei den Eigentümern anzeigen".

Skeptisch zeigte sich Wehrle der Vorschlag von Bürgern, das Glasfaserkabel durch den Abwasserkanal von Schönenbach nach Rohrbach zu legen. Es gibt Fachfirmen, die das ausführen, was im Vergleich zu Erdarbeiten bedeutend billiger und schneller ist. Das habe Vor- aber auch Nachteile, sagte Wehrle. Das möge bei einem neuen Kanal funktionieren, aber der bestehende Abwasserkanal sei dafür nur schlecht geeignet.

Wehrle und die anderen Räte waren sich aber einig, den Breitbandausbau voranzutreiben, falls nötig auch unabhängig vom Radweg. So stellen sie im Rahmen der Finanzplanung für 2020/21 den Antrag, über den städtischen Eigenbetrieb "Breitband" Geld für den Anschluss in den Haushalt einzustellen. Wörtlich heißt es im Antrag "Auf Wunsch von Teilen der Bevölkerung und unserer Industrie- und Handwerksbetriebe soll dies schnellstmöglich angegangen werden. Falls im Zeitrahmen kombinierbar mit dem Radweg, ansonsten unabhängig in erster Priorität".

Die Entscheidung über die Bereitstellung der Gelder liegt nun beim Gemeinderat der Stadt Furtwangen.