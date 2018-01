Furtwangen 2485 Lose verkauft

Erfreulich ist das Ergebnis der aktuellen Tombola: 2 485 Lose zum Stückpreis von fünf Euro konnten an Firmen, Einzelhändler, Handwerker und Selbstständige verkauft werden. Die Lose konnten an Mitarbeiter/innen und Kunden als Weihnachtsgeschenk weitergegeben werden. "Durch den Kauf der Lose ermöglichen Sie es der Bürgerstiftung, ihre Aufgaben im laufenden Jahr zu erfüllen", betonte Funke an die Adresse der Loskäufer.

Dann war es an Raphael, die fünf Gewinn-Nummern aus der Lostrommel zu ziehen. Ihm assistierten Bürgermeister Herdner und Fritz Funke. Gezogen wurden folgende Gewinn-Nummern: 50, 220, 363, 1 216 sowie 2 096 (alle Angaben ohne Gewähr). Die Gewinner/innen werden gebeten, sich bis spätestens Ende des Monats bei Bettina Rutschmann im Optik-Geschäft zu melden.

Funke wies bei dieser Gelegenheit nachdrücklich auf die in diesem Jahr laufende Aktion "Wir gehen stiften" hin, bei der die Bürgerstiftung 1000 Furtwangerinnen und Furtwanger bitten möchte, jeweils 100 Euro zu stiften und damit die Arbeit der Stiftung langfristig zu sichern. Das Stiftungskapital darf übrigens nie angetastet werden und verbleibt somit auch auf unabsehbare Zeit in Furtwangen. Flyer zu der Aktion liegen in den hiesigen Geschäften sowie Banken aus. Hier findet sich auch Näheres zu der Aktion samt dem Stiftungskonto.