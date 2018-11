Furtwangen 2018 so wenig Regen wie noch nie

Seit Jahresbeginn fehlen nun rund 350 Liter pro Quadratmeter, das ist rund ein Viertel der üblichen Niederschläge. Nie zuvor in den vergangenen 40 Jahren hatte ein Jahr bis Ende Oktober so wenig Regen gebracht. Um das Jahr 2018 in der Gesamtbilanz noch auf einen mittelmäßigen Wert zu bringen, müssten November und Dezember nun jeweils doppelt so viel Regen bringen, wie normal.