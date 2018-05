Furtwangen 131 Mitglieder sind sehr rührig

Vorsitzender Michael Straub nannte in seinem Bericht einen aktuellen Mitgliederstand von 131. An zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen nahm die DLRG hier teil. So gab es für die Vorstandschaft und die Trainer als Dank ein Helferessen. Mit dabei war die DLRG auch beim Auswintern des Bregtalbades und bei einem Treffen aller Rettungsorganisationen im Rettungszentrum.

Die Jugend war unterwegs beim Pfingstzeltleger. Im Bregtalbad gab es einen Kinder-Schwimmkurs und die Beachparty sowie Rettungswachen am Kirnbergsee. Zum Jahresende gab es auch ein Helferessen für alle Mitglieder. Nicht zuletzt wurde auch mit dem Bezirk am Linacher Stausee geübt.

Insgesamt waren die Helfer der DLRG im vergangenen Jahr für Ausbildung, Einsätze oder andere aufgaben 1286 Stunden im Dienst. Die technische Leitung Sarah Hummel und Lena Scherzinger berichtete über den Stand an Fachkräften für die Wasserrettung in er Ortsgruppe. Ein Erfolg war wieder der Schwimmkurs mit 31 Kindern. Ferner gab es verschiedene Weiterbildungen, beispielsweise im Bereich Sanitäter oder für die Strömungsretter.