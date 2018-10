Furtwangen 1220 Studienanfänger starten durch

Furtwangen. Am Campus Furtwangen sind es 673, am Campus Schwenningen 391 und am Campus Tuttlingen 156. Erstmals hat die HFU die Bewerbungen für ihre Bachelorstudiengänge über das deutschlandweite Bewerbungsportal "hochschulstart.de" entgegengenommen.

Mehr Bewerbungen

Die Anzahl der Bewerbungen ist deutlich gestiegen: Bewarben sich für das Wintersemester 2017/18 an der HFU 4916 Personen um einen Studienplatz, liegt die Zahl für das neue Semester bereits jetzt bei über 5900 Anträgen. Für einige Studiengänge ist eine Bewerbung noch möglich.