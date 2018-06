Furtwangen 1000 Spender werden gesucht

Die Bürgerstiftung ist von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gegründet worden, um auch in Bereichen aktiv­ sein zu können, in denen die Stadt das nicht mehr kann beziehungsweise die nicht zum primären Aufgabenfeld der Stadt gehören. Ich sehe das als Möglichkeit, in ganz verschiedenen Feldern Unterstützung leisten zu können und Hilfestellungen zu geben. Etwa bei sozialen beziehungsweise finanziellen Problemen, in den Bereichen Jugend und Bildung, bei den Senioren oder auf dem Gebiet Kunst und Kultur.

Die Bürgerstiftung leistet etwa in sozialen Notfällen unbürokratisch und kurzfristig Hilfe, sie bedenkt Senioren im Altenheim St. Cyriak, die selbst keine Angehörigen mehr haben, an Weihnachten mit einem kleinen Geschenk, sie beteiligt sich am Kinderferienprogramm, sie übernimmt die Fahrtkosten von Bedürftigen zum Tafelladen nach Triberg, sie hat aber auch Sitzbänke in der Innenstadt und auf den Wegen dahin aufgestellt, sie hat sich an den Sanierungskosten für den Flügel am OHG beteiligt oder an der Neuanschaffung eines Fahrzeugs für die Bergwacht. Und vom Bürgerbus wurden Fahrkarten gekauft, die ebenfalls an Bedürftige abgegeben werden können.Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Allerdings ist es das Schicksal einer Stiftung, dass sie eher im Verborgenen wirkt. Denn die Bedachten bleiben in der Regel anonym, gerade wenn es sich um soziale Notfälle handelt.

Nein, außer dass in beiden Fällen ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. Bei der Bürgerstiftung gibt es aber auch keine Aufwandsentschädigungen, so dass jede Spende zu 100 Prozent den Stiftungszielen zugute kommt. Die Vereinsarbeit ist zudem auf einen einzigen Zweck ausgerichtet und wird von Mitgliedern getragen, die einen jährlichen Beitrag zahlen. Die Bürgerstiftung dagegen hat das Gemeinwohl der Kommune im Blick und finanziert ihre Arbeit aus den Zinsen des Stiftungskapitals und, wie in Furtwangen, über Spenden. Die Stiftung hat zudem keine Mitglieder und wird nur von wenigen Personen getragen, die im Stiftungsrat und Stiftungsvorstand aktiv sind.