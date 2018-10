Furtwangen 10 000 Euro aus dem Küferhäusle-Verkauf

2016 wurde das Küferhäusle in Schönwald nach 94 Jahren im Besitz der Naturfreunde verkauft. Es gab dafür verschiedene Gründe. Die Entscheidung fiel der Vorstandschaft damals nicht leicht, wie Werner Müller vom Vorstand ausführte. Das Geld aus dem Verkauf sollte dann allerdings nicht auf der Bank "versauern", nach den Statuten war auch eine Auszahlung an die Mitglieder ausgeschlossen. Und so entschied man sich im Verein, speziell Einrichtungen für Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Darüber hinaus wurden vier Ruhebänke beschafft, die den vier Partnerstädten St. Georgens gewidmet sind. Dies sei auch eine Anerkennung dafür, dass man bei der Stadtverwaltung immer ein offenes Ohr für die Naturfreunde gehabt habe. Mit dem Geld wurden dann Spenden in unterschiedlicher Höhe an Vereine und Einrichtungen in St. Georgen verteilt, die sich der Kinder annehmen. Dabei wurde von der Hauptversammlung des Vereins das Konzept der Vorstandschaft für die Spendenvergabe einstimmig akzeptiert. Hier stand ganz vorne als einzige Institution außerhalb von St. Georgen die Rehaklinik Katharinenhöhe. Werner Müller zitierte aus der Zielsetzung, wie sie die Klinik selbst festgeschrieben hat, wie sie sich für krebskranke Kinder und Jugendliche einsetzen möchte. Natürlich gab es auch einige Erinnerungen an das Naturfreundehaus, das immer sehr beliebt war. Auch Klinikleiter Stephan Maier bedauerte, dass dieses Haus abgegeben werden musste, in dem auch schon seine Kinder Freizeiten verbracht hätten. Aber bei solchen öffentlichen Gebäuden kämen immer wieder neue Kontrollen und Vorschriften, beispielsweise beim Thema Brandschutz, wie man es auch in der Klinik immer wieder erlebe. Die Vorstandschaft habe sicherlich keine andere Möglichkeit gab, als das Haus abzugeben. Dabei erinnerte er daran, dass das Schwarzwaldhaus auf der Katharinenhöhe, der bauliche Ursprung der großen Rehaklinik, als Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt in den letzten rund 100 Jahren eine ähnliche Entwicklung durchmachte, manche Parallelen konnten gezogen werden.

Er sei sich sicher, so Stephan Maier, dass er mit dieser Spende wieder wichtige Investitionen tätigen könne, die den krebskranken Jugendlichen und Kindern in vielfältiger Weise zugutekommen. Nach der Spendenübergabe informierte er die Vertreter der Naturfreunde bei einem Rundgang über die besondere Arbeit in der Klinik.