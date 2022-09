11 Stefan Mauz (Vorsitzender des 1. FC Horb) beim Blut-Schlag: Bürgermeister Ralph Zimmermann zieht mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand weg. Volltreffer! Foto: Lück

Krasser Fassanstich zum großen Stadtfest in Horb: Stefan Mauz, Vorsitzender des FC Horb, haut Bürgermeister Ralph Zimmermann ordentlich auf die Finger. Die blutende Hand muss ärztlich versorgt werden. Und alle fragen: Wie blutig wird der Streit ums Stadion noch?















Horb - Gegen 20.15 Uhr. Fassanstich. OB Peter Rosenberger ruft Stefan Mauz, Vorsitzender des FC Horb, zur Tat. Als Symbol, weil das man trotz schwerer Zeiten miteinander feiern kann. Denn: Dem FC Horb droht der Verlust seiner beiden Sportplätze, wenn Bosch Rexroth erweitert. Das Rathaus kann so schnell keine Alternative für das Horber Stadion bieten.

Mauz nimmt den Hammer, Bürgermeister Zimmermann greift den Hahn. Mauz schlägt einmal – das Bier spritzt. Das zweite Mal. Dann das dritte Mal. Schmerzverzerrt zieht Bürgermeister Zimmermann die Hand weg. Mauz hat ihm voll auf die Finger geklopft!

Der Bürgermeister wird zu den Johannitern gebracht

Zimmermann zeigt seine Hand, sie blutet. Sofort kommt Frauenärztin Margarethe Rebholz, schaut sich die Verletzung an. Zieht sofort Taschentücher raus. OB Rosenberger kommt und tröstet seinen Kollegen. Dann wird der Bürgermeister zu den Johannitern gebracht.

FC-Horb Vorsitzender Stefan Mauz: "Oh Mist. Das tut mir echt leid. Ein Anfängerfehler." Stefan Blasius von Hochdorfer: "Wenn das Bier nicht mehr spritzt, braucht man nicht mehr zu schlagen." Ralph Zimmermann: "Dumm. Ich habe wohl irgendwie den Hahn zu weit vorne angefasst." Holt gleich noch ein Versöhnungsbier und stößt mit Stefan Mauz an. Alles gut.

Die Zuschauer kommen nach vorne und tanzen

Der FC Horb-Vorsitzende: "Für uns eine schwierige Situation. Aber wir sind in konstruktiven Gesprächen mit der Stadt."

Die Band von James Torto stimmt auch noch "An Tagen wie diesen" an. Und die Zuschauer fangen an, nach vorne zu kommen und zu tanzen.

Stimmungsvoller Auftakt für das große Stadtfest! Pralles Programm wie immer. Auch mit Fairtrade geht es wieder voran, wie Renate Djuga berichtet: "Wir haben unseren Stand direkt neben dem Stadtmarketing. Mit Birgit Seibold haben wir eine Ansprechpartnerin, mit der wir das Thema jetzt endlich voranbringen können." Nur der beliebte Fair-Trade Brunch fällt aus, so Djuga.

Echt? Neben Fairtrade hat Dino Fradella seinen Eisstand aufgemacht. Sein Vater Lilo: "Wir wollen jetzt auch vor dem Alten Freibad Präsenz zeigen. Zwar wird es mit dem Fest der Kulturen bei mir im Alten Freibad stressig – aber das sehen wir sportlich."

Eiskreation Siziliana und viele weitere Köstlichkeiten

Und Dino hat nicht nur die neueste Eiskreation Siziliana dabei (Pistazie, geröstete Mandeln, Mandarinen-Soße – köstlich!). Fradella junior: "Ich habe auch Fair-Trade-Bananeneis gemacht." Station 1. Am Fair-Trade Stand selbst gibt es Bananen und Brotaufstriche. Doch wer sein Brot nicht mitbringt und es herzhaft machen will – was gibt es für den?

Elisabeth Blank lässt Simone Singer ein Stück Walnuss-Salami probieren. Die Nordstetter sind zum ersten Mal auf dem Horber Stadtfest. Alexander Singer: "Für Fairtrade und Regional haben wir unseren Schinkenteller." Passt doch.

Stefan Folbert vom Vocalmania-Stand swingt gut gelaunt schon bei "Stayin’ Alive" mit, ruft: "Letzte Pommes vor dem Pressefoto!" Und Martin Dörr gießt gut gelaunt einen 22er südafrikanischen Rosé ins Glas.

Camping-Stimmung auf der Turnierwiese

Ann-Kristin Gruber sitzt vorn vor der Turnierwiese im Tesla. Daneben Jerome Brunelle. Die anderen sitzen im Kreis, Klapptische, Klappstühle – Camping-Stimmung. Brunelle: "Wir erwarten insgesamt 60 Kollegen. Diesmal zeigen wir Wohnwagen. Ich war mit meinem schon in Dänemark, Norditalien, Holland und Hannover. Inzwischen gibt es die Wohnwagen sogar schon komplett elektrisch- ohne Gas."

Bunt, ein bisschen blutig, fröhlich, lecker und entspannt. Was für ein prachtvoller Start zum großen Stadtfest!