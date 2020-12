Furioser Hundehalter in Furtwangen Streit um Vierbeiner ein Fall für den Staatsanwalt

"Ich hatte selber Hunde und habe keine Angst vor ihnen, aber Respekt", erklärt der Radler gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Er sei also ruhig weitergefahren. Aber einer der Hunde habe ihn weiter verfolgt und dabei aggressiv angebellt. Dabei sei das Tier beängstigend nahe gekommen, "so dass ich instinktiv eine Fuß-Abwehr-Bewegung machte", erinnert sich der 77-Jährige. "Der Hundehalter schimpfte lauthals, nicht mit den unartigen Hunden, sondern mit mir und rannte mir nach."

Der Radler fuhr zügig weiter, auch weil er es nicht auf eine Konfrontation ankommen lassen wollte. Doch der Hundehalter habe ihn weiter verfolgt "mit lauten wüsten Beschimpfungen und danach mit einem großvolumigen schwarzen Auto". Die Situation spitzte sich zu. "Auf dem danach unbefestigten Weg hat die Person mit dem genannten Fahrzeug mich bedrängt, so dass ich beinahe den Abhang abrutschte", beschreibt der Radler das Geschehen. "Als er vorbei war, gab er Vollgas, so dass mir die Steine des unbefestigten Weges entgegen schlugen. Nach circa 30 Metern an der Wegbiegung hielt er an und stellte mich. Dabei hielt er mich am Kragen, bedrohte mich mit der Faust und beschuldigte mich der Tierquälerei", schildert der 77-Jährige seine Erfahrungen.