1 Jan Ferdinand wird in letzter Sekunde geblockt. Es war eine von vielen vergebenen Chancen der Balinger. Foto: Kara

Die TSG Balingen landet gegen Bietigheim-Bissingen einen wichtigen 2:1-Erfolg. Nach einem Pausenrückstand dreht die Isik-Elf nach dem Seitenwechsel die Partie. Samuel Schneider glänzt als Vorbereiter.









Murat Isik beorderte mit Jan Ferdinand den Siegtorschützen aus der Vorwoche in die Startelf, auch Marko Pilic stand von Beginn an auf dem Feld. Ein erster Abschluss von Denis Latifovic wurd bereits in der 2. Minute geblockt.