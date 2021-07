Selbsttest auf den Mitfahrbänkle in den VS-Ortsteilen

2 Halten die Autos wirklich an, wenn jemand auf dem "Mitfahrbänkle" sitzt? Ein Selbstversuch. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Immer häufiger trifft man in den verschiedenen Orten in Villingen-Schwenningen auf sogenannte "Mitfahrbänkle". Doch was ist das eigentlich? Funktioniert das wirklich? Ich habe es ausprobiert, mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Villingen-Schwenningen - Wer auf einem "Mitfahrbänkle" sitzt, macht dadurch anderen Verkehrsteilnehmern deutlich, dass man in Fahrtrichtung mitgenommen werden möchte. Teilweise sind an den Bänken auch Richtungsweiser angebracht, wie bei der Bank in Königsfeld, welche die Kommunikation zwischen Autofahrer und Mitfahrer erleichtern sollen. Das "Mitfahrbänkle" ist eine moderne Form des Trampens, nur dass mit dem Bänkle eine Art Haltestelle zur Verfügung gestellt wird.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen