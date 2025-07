Funkmast, Dorfbrunnen, Unordnung: Rafael Kammerer scheidet aus Nußbacher Ortschaftsrat aus

1 Ein Dorfbrunnen ohne Wasser ? Das stößt auf Kritik. Foto: Priska Dold Um Schandflecken und Missstände im Ort, ein ausscheidendes Gremiumsmitglied und die Mobilfunkversorgung in Nußbach ging es im Ortschaftsrat.







Rafael Kammer, seit 31 Jahren CDU-Mitglied im Ortschaftsrat in Nußbach, scheidet aus dem Gremium aus. Am 20. Mai teilte er der Stadtverwaltung schriftlich mit, dass er sein Amt „aus persönlichen Gründen“ zum 13. September niederlegen möchte. Die Gemeindeordnung erlaubt dies nach mindestens zehn Jahren Mitgliedschaft. Die übrigen Ortschaftsräte erklärten sich einverstanden. Seinen Sitz im Triberger Gemeinderat will Kammerer behalten.