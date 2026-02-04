Funkloch in Bad Liebenzell: In Unterlengenhardt heftiger Widerstand gegen geplanten Mast von Telefonica

Um Unterlengenhardter 5G-Gegner zu besänftigen, fordert der Gemeinderat Änderungen an Größe und Ausrichtung des geplanten Funkmasts. Aus diesen Gründen dürfte das aber wenig bringen.
Das Telekommunikationsunternehmen Telefonica möchte in der Kurve der Landesstraße 343 bei Maisenbach-Zainen einen neuen Funkmasten errichten. Seit das bekannt wurde, formiert sich bei manchen Anwohnern – besonders aus Unterlengenhardt – Widerstand. Das wurde nun im Gemeinderat deutlich. Dort stand die Baugenehmigung für den Funkmasten auf der Tagesordnung. Und die Gegner machten bei den Bürgerfragen klar, dass sie sich vor der Strahlenbelastung fürchten. Sie glauben, dass ihnen dadurch gesundheitliche Nachteile entstehen.