Der Vollbrand in dem Gebäudekomplex in der Oberkircher Kernstadt, der am Mittwochnachmittag ausgebrochen war, hat einen Schaden von 1,5 Millionen Euro verursacht. Ursache waren laut Polizei Arbeiten mit einem Trennschleifer.

Bei dem Brand, der am Mittwochnachmittag in einem Gebäudekomplex in der Oberkircher Kernstadt ausgebrochen war, ist ein Schaden von mindestens 1,5 Millionen Euro entstanden. Wie sich herausstellte sei das Feuer durch Arbeiten mit einem Trennschleifer, nicht wie zunächst berichtet mit einem Schweißgerät, entstanden, teilt die Polizei mit.

Der daraus resultierende Funkenflug soll abgelassenen Kraftstoff in einer Wanne entzündet haben, was in der Folge zum dem Vollbrand geführt habe. Durch das Feuer wurden neben den Gebäudeteilen und vier Traktoren auch fünf Kundenfahrzeuge eines ebenfalls in dem Komplex befindlichen Autohauses beschädigt. Verletzte meldet die Polizei nach wie vor keine.