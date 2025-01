Brandvorsorge in Schramberg Ist auch eine private Feuerwehr denkbar?

Bei den verheerenden Bränden in Los Angeles stehen manche Prominente und Reiche in der Kritik, weil sie private Feuerwehren anheuern, um ihre Anwesen zu schützen. Doch was in den Vereinigten Staaten möglich ist, könnte das auch hier Schule machen?