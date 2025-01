Fundbüro in Donaueschingen: Wenn aus Fundsachen Auktionsware wird

Fundbüro in Donaueschingen

1 Allerlei Gegenstände warten bei Regina Grüninger im Donaueschinger Fundbüro darauf, von ihren Besitzern abgeholt zu werden. Foto: Stadt Donaueschingen/Jennifer Schwörer

Nur ein kleiner Teil gefundener Gegenstände wird auf dem Fundbüro abgeholt. Herrenlose Sachen werden regelmäßig versteigert.









Link kopiert



Alle kennen diesen Schockmoment, wenn man feststellt, dass man sein Handy oder etwas anderes irgendwo liegen gelassen hat. Was tun, wenn der kurze Griff in Hosentasche oder Rucksack nicht die erhoffte Gewissheit verschafft? Werden die verlorenen Sachen von ehrlichen Findern aufgesammelt, landen sie in Donaueschingen bei Regina Grüninger im Fundbüro. Im vergangenen Jahr erfolgte das 183 Mal, 2023 waren es 190 Fundsachen und 2022 waren es 126 Sachen.