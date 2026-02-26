Fundbüro in Donaueschingen: Manches Fundstück löst Staunen aus

Die Menschen verlieren sehr kuriose Gegenstände. Vom Brautkleid bis zu Gebissen bleibt in Donaueschingen und Hüfingen einiges liegen.
Ob beim hastigen Aussteigen aus der Bahn oder beim schnellen Bezahlen im Café: Erst unterwegs fällt vielen auf, dass etwas fehlt. Handy, Geldbeutel oder Schlüssel bleiben oft zurück, wenn es eilig ist. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann große Folgen haben. Was für Betroffene ärgerlich ist, gehört für Fundbüros und den Fundservice der Deutschen Bahn zum Alltag.