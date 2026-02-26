Fundbüro in Donaueschingen: Manches Fundstück löst Staunen aus

Die Menschen verlieren sehr kuriose Gegenstände. Vom Brautkleid bis zu Gebissen bleibt in Donaueschingen und Hüfingen einiges liegen.

Ob beim hastigen Aussteigen aus der Bahn oder beim schnellen Bezahlen im Café: Erst unterwegs fällt vielen auf, dass etwas fehlt. Handy, Geldbeutel oder Schlüssel bleiben oft zurück, wenn es eilig ist. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann große Folgen haben. Was für Betroffene ärgerlich ist, gehört für Fundbüros und den Fundservice der Deutschen Bahn zum Alltag.

Im Fundbüro der Stadt Donaueschingen werden regelmäßig Fundstücke abgegeben. Je nach Saison variiert der Trend zwischen Sonnenbrillen und Mützen oder Handschuhen. Nicht nur alltägliche Gegenstände finden ein neues temporäres Zuhause, sondern auch manche Kuriositäten.

Dabei können selbst die routinierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überrascht werden. So gehören zu den Fundstücken immer wieder Autokennzeichen. Zu den ungewöhnlichsten Objekten zähle eine rund 60 Zentimeter große Mutter-Gottes-Statue.

Versteigerung nach der Aufbewahrungsfrist

Die Gegenstände aus dem Fundbüro der Stadt Donaueschingen werden laut dem Rathaus ausschließlich von Privatpersonen abgegeben, da viele Unternehmen, wie Verkehrsbetriebe, eigene Fundbüros betreiben. Fundstücke, die nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht abgeholt werden, werden auch dort online versteigert.

Auch Ilka Boll-Grüniger aus dem Hüfinger Aquari-Bad kann ein Lied der vergessenen Dinge dichten. Zwischen Chlorgeruch und fröhlichem Planschen bleiben im Schwimmbad nicht nur Handtücher, Badelatschen und eine Menge Duschgel-Flaschen zurück, sondern auch so manche erstaunlichen Dinge, auf die man im ersten Moment nicht kommen würde. Zwölf Monate lang müsse das Bad wertvollere Fundgegenstände aufbewahren und könne sie erst dann entsorgen oder an karitative Einrichtungen spenden.

Gebisse zum Beispiel sind immer wieder Fundstücke, welche die Bad-Angestellte zum Staunen bringen – sie fragt sich, wie man so etwas Essenzielles vergessen kann. „Was mich außerdem verwundert, ist, wie oft wir Jacken oder Schuhe finden. Dann frage ich mich, ob die Leute in Schuhen kommen und barfuß heimgehen“, sagt Boll-Grüniger. Vor allem im Winter fehle ihr das Verständnis. Manchmal habe sie das Gefühl, dass Menschen absichtlich Dinge liegen lassen, die sie loswerden wollen.

250 000 Gegenstände gehen in Bahnhöfen und Zügen verloren

Laut der Deutschen Bahn gehen deutschlandweit jährlich rund 250 000 Gegenstände in Bahnhöfen und Zügen verloren – etwa 700 pro Tag. Darunter befinden sich alltägliche Dinge wie Mobiltelefone, Geldbörsen oder Koffer, aber auch Unvermutetes wie Gebisse, Brautkleider oder Richterroben. Besonders zu Hauptreisezeiten rund um Feiertage steigt die Zahl der vergessenen Gegenstände deutlich an.

Der Weg eines Fundstücks sei klar geregelt, so ein Bahnsprecher. Wird ein Gegenstand in einem Zug oder Bahnhof gefunden, wird er zunächst an einer der über 80 lokalen Fundstellen aufbewahrt. Dort versuchen Mitarbeiter, Hinweise auf einen möglichen Eigentümer zu finden. Wird diese Person ermittelt, kann der Gegenstand innerhalb von drei Wochen abgeholt oder gegen Gebühr an eine Wunschadresse versendet werden. Gelingt dies nicht innerhalb von sieben Tagen, wird das Fundstück an das zentrale Fundbüro in Wuppertal weitergeleitet.

Historischer Brief eines italienischen Soldaten aufgetaucht

Auf rund 1300 Quadratmetern lagern im Wuppertaler Fundbüro zwischen 15 000 und 16 000 Gegenstände. Von Alltagsobjekten bis hin zu besonderen Raritäten sei alles dabei. Ein historischer Brief eines italienischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurde laut einem Bahnsprecher an das DB-Museum übergeben und in die Ausstellung aufgenommen.

Insgesamt werden Fundstücke bis zu 90 Tage aufbewahrt. Meldet sich in dieser Zeit niemand, werden sie nach gesetzlichen Vorgaben versteigert. Dabei entstehen teilweise thematische Pakete, etwa Urlaubskoffer oder Kostümbündel. Gefährliche Gegenstände wie Waffen oder Rauschgift werden der Bundespolizei übergeben, verderbliche Gegenstände werden fachgerecht entsorgt.

Trotz der hohen Zahlen fällt die Bilanz positiv aus: Rund 60 Prozent der Fundstücke finden laut Bahn zu ihren Besitzern und Besitzerinnen zurück, bei hochwertigen Gegenständen wie Notebooks sogar bis zu 90 Prozent. Damit ist der Fundservice der Deutschen Bahn nach eigenen Angaben bundesweiter Marktführer.

Verlustmeldung an Bahn

Fundsachenlagerung

Um verlorene Dinge wiederzufinden, bietet die Bahn mehrere Wege an: Eine Verlustmeldung bei der Deutschen Bahn kann online über den DB-Fundservice (ab einem Wert von 15 Euro) oder bei der Bahn-Information erfolgen. Fundsachen werden sieben Tage im Bahnhof gelagert, danach nach Wuppertal geschickt. Alternativ sind auch Nachfragen bei der Bundespolizei, im Fundbüro des Zielbahnhofs oder schriftlich per Post möglich.