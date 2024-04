Den Kampfmittelbeseitigungsdienst sieht man in Balingen auch nicht alle Tage. Am Freitagnachmittag aber rief ein Fund aus dem Mühlkanal die Spezialisten auf den Plan.

Was war passiert? Uli Zimmer und sein Sohn waren - zum ersten Mal überhaupt - Magnetfischen, als sie unvermutet einen merkwürdig geformten Metall-Gegenstand aus dem Wasser ziehen.

Was der Sohn da aus dem Kanal in "Klein Venedig" fischt, erinnert auf den ersten Blick vage an eine frisch aus dem Boden gezogene Süßkartoffel. Entpuppt sich auf den zweiten Blick jedoch als Granate.

Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst rücken an. Fast vier Stunden, sagt Zimmer, seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Bei dem Fund handele es sich um eine Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg, bestätigt ein Polizeisprecher am Samstag.

Granate wird vernichtet

Eine Entschärfung oder Sprengung vor Ort sei nicht notwendig gewesen. Stattdessen hätten die Spezialisten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst die Granate zur Entsorgung mitgenommen. Sie werde nun vernichtet.