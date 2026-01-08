Fund bei Glascontainern in Auggen: Ausgesetztes Kaninchen muss eingeschläfert werden
In Auggen wurde ein Kaninchen in einem durchnässten Karton gefunden (Symbolfoto). Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In Auggen wurde ein Kaninchen in einem Karton entdeckt.

Wie der Polizei im Nachhinein mitgeteilt wurde, hat offensichtlich jemand bislang Unbekanntes am Montag, 29. Dezember, ein Kaninchen in einem Karton an einem Glascontainer am Mittleren Weg in Auggen ausgesetzt. Eine Zeugin hatte den durchnässten Karton am Nachmittag gesehen und geöffnet, weil sie Geräusche daraus wahrgenommen hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

 

Bei dem aufgefundenen Tier handelte es sich um ein sogenanntes Angoralöwenköpfchen mit schwarzem, langhaarigen Fell. Trotz unverzüglicher tierärztlicher Versorgung und intensiver Pflege musste das Tier nun aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands eingeschläfert werden, heißt es.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Fachdienst Gewerbe und Umwelt, Tel. 0761/21689200, des Polizeipräsidiums Freiburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen. Es werden nun Zeugen gesucht, die möglicherweise Hinweise zur Herkunft des Tieres geben können und/oder eine Person beim Ablegen des Kartons am Glascontainer beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim rund um die Uhr unter Tel. 07631/17880 entgegen

 