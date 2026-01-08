Fund bei Glascontainern in Auggen: Ausgesetztes Kaninchen muss eingeschläfert werden

1 In Auggen wurde ein Kaninchen in einem durchnässten Karton gefunden (Symbolfoto). Foto: Carmen Jaspersen/dpa Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In Auggen wurde ein Kaninchen in einem Karton entdeckt.







Wie der Polizei im Nachhinein mitgeteilt wurde, hat offensichtlich jemand bislang Unbekanntes am Montag, 29. Dezember, ein Kaninchen in einem Karton an einem Glascontainer am Mittleren Weg in Auggen ausgesetzt. Eine Zeugin hatte den durchnässten Karton am Nachmittag gesehen und geöffnet, weil sie Geräusche daraus wahrgenommen hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.