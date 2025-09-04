Fund aus grauer Vorzeit: Düsseldorfer findet Mammut-Zahn am Rhein

Ein Düsseldorfer Hobby-Archäologe hat am Rheinufer einen bis zu 125.000 Jahre alten Backenzahn eines Mammuts gefunden.
Düsseldorf - Der Düsseldorfer Hobby-Archäologe Rustem Wagner hat am Rheinufer einen bis zu 125.000 Jahre alten Mammutzahn gefunden. "Der Erhaltungszustand ist ungewöhnlich gut", sagte Geoarchäologe Philipp Schulte vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn. Bei dem vier Kilogramm schweren Objekt handele es sich um den Backenzahn eines Mammuts. "Der Fund wird jetzt im Ruhrmuseum Essen präpariert, damit der Verfall aufgehalten wird", sagte Schulte.