Fund am Strand: Toter Kalmar am Ostseestrand entdeckt

Toter Kalmar am Ostseestrand entdeckt

Fund am Strand

3 Ein Hobbyforscher hat an der Ostseeküste einen toten Kalmar gefunden. Foto: Thomas Freiberg/dpa

Sie sind Kopffüßer und gelten als intelligent. In der Ostsee sind Kalmare aber eigentlich nicht heimisch. Nun fand ein Hobbyforscher ein totes Tier angespült vor einer Steilküste.









Link kopiert



Hohwacht - Ein Hobby-Paläontologe hat an der schleswig-holsteinischen Steilküste bei Wangels in der Nähe von Hohwacht einen toten Kalmar gefunden. "Das Tier sah noch sehr gut aus, hat offenbar nur eine Nacht dort gelegen", sagte Thomas Freiberg der Deutschen Presse-Agentur. Entdeckt hatte das für die Ostsee ungewöhnliche Tier eine Frau, die den Fund bereits Anfang Dezember in einem sozialen Netzwerk postete. Einen Tag später fand Freiberg das Tier. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.