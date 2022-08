3 In der Abrissbirne haben Alt und Jung ihren Spaß. Foto: Schweizer

Die Hitze verdirbt ein wenig den Spaß: Seit einer Woche lädt der Mafu-Funpark im Dormettinger Schiefererlebnis zum Toben, Chillen und Feiern ein. Die Besucherresonanz ist bisher noch etwas verhalten.















Dormettingen - An Attraktionen mangelt es freilich nicht, und auch wer nur etwas essen oder trinken möchte, kommt auf seine Kosten. "Die Leute nutzen das schöne Wetter, um an den See oder ins Freibad zu gehen", was für Fabian Breitenbach nachvollziehbar ist. Der Chef des Parks hofft auf eine größere Resonanz in den nächsten Tagen. Die für diesen Samstag angekündigte Schaumparty wird wegen der schlechten Wetteraussichten allerdings auf Sonntag, 28. August, verschoben. Ab 11.30 Uhr verwandelt sich das Gelände in eine riesige Schaumlandschaft. Da kann die Quecksilbersäule noch so nach oben klettern, ins Schwitzen kommt dabei niemand. An diesem Samstag sorgen ab 18 Uhr die DJs T-One und Viruz bei der Summer-Peak-Party für einen bunten Musik-Mix. Alle Tageskarten, auch die im Vorverkauf, sind für das ganze Wochenende gültig.

Änderungen zur Premiere

Fabian Breitenbach hat schon im vergangenen Jahr den ersten Mafu-Funpark im Schiefererlebnis konzipiert und organisiert. Der junge Mann, der bei einer Firma in Achern eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolvierte, wurde über einen Kollegen in der Berufsschule auf das Festivalgelände in Dormettingen aufmerksam. Mittlerweile arbeitet Breitenbach auch bei Mafu in Rosenfeld, dem Hauptsponsor der zweiwöchigen Veranstaltung. Breitenbach kann auf zahlreiche Helferinnen und Helfer bauen, die wie er auch nicht älter als 22 Jahre sind.

Auch 2023 wird der Park wieder aufgebaut

Gegenüber der Premiere gibt es zwei Veränderungen. Zum einen steht die Bühne nun vor dem Amphitheater. "Da rücken die Leute enger zusammen, und so kommt sicher eine bessere Stimmung auf", hofft Breitenbach. Zum anderen verfügt das Betonrondell über mehr Chillout-Loungen und Shishas. Damit es auch unter der Woche Live-Musik gibt, will der Park-Chef DJs und Newcomer-Bands die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Und das gehe unkompliziert: "Einfach vorbeikommen oder sich über soziale Medien melden."

Sprungspaß garantiert

Im Mittelpunkt des Funparks stehen die Trampoline. Sprungspaß verspricht ein 175 Quadratmeter großes Feld mit schrägen Wänden. Auf einem 40 Meter langen Ninja-Parcours, in einer XXL-Hüpfburg und in einem Hindernisparcours kann sich Jung und Alt austoben. Darüber hinaus warten ein Bungee- und Wall-Run und ein Seilgarten auf die mutigen Besucher. Bei der "Abrissbirne" darf der Gegner sorglos umgehauen werden, denn ein weicher Fall ist garantiert. Beim "Shoot-Air" schießen die Teilnehmer mit Softbällen aufeinander. Schattige Plätze, um sich zu stärken, gibt es genügend. Ein Gastronom bietet wechselnde Menüs an.

Nächste Woche noch offen

Geöffnet hat der Trampolinpark auch nächste Woche. Der Chillout-Bereich ist ebenfalls ab 11 Uhr zugänglich, schließt aber erst um 22 Uhr. Die DJs DM und Robin Pfeiffer beenden am Freitag, 2. September, das musikalische Programm. Am Samstag, 3. September, tritt Kabarettist Heinrich del Core auf.

2023 wird es wieder einen Mafu-Funpark geben. Mit Blick auf diesen Jahrhundertsommer plant Breitenbach schon mit mehr Abkühlung: "Vielleicht stellen wir dann einen riesigen Pool auf."

Weitere Informationen: mafu-funpark.de