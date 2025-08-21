Fütterverbot in Hechingen: Lage der Tauben macht betroffen
1
In Hechingen gilt ein Fütterverbot für Stadttauben. Foto: Pixabay

Die Stadt Hechingen hat die Ausnahme vom Fütterverbot für den Verein Stadttauben Hechingen nicht verlängert. Unsere Leserin Ilse Rädle äußert dazu ihre Meinung.

Der Artikel über Hechinger Stadttauben hat mich sehr berührt und betroffen gemacht. Die Lösungen, die es gäbe, Taubenhaus und Eieraustausch, werden aus „finanziellen“ und „Platz“-Gründen verworfen und dafür das Verhungern der Tiere gewählt. Beide Gründe sind nicht stichhaltig, wenn man an die oft unnötigen und verschwenderischen Ausgaben beziehungsweise Anschaffungen der Stadt denkt.

 

Warum ist es in Albstadt, Tübingen und Burladingen möglich, und funktioniert sehr gut? Sind die Personen dieser Stadtverwaltungen noch menschlich? Sollte dieser Satz für die große Mehrheit des Verwaltungsausschusses der Stadt zutreffen, wie im Artikel geschrieben, wäre das mehr als beschämend - für die ganze Stadt.

Ilse Rädle Burladingen-Hausen

