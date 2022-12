9 Der Fürstliche Weihnachtsmarkt Hechingen lud Tausende Besucher zum Flanieren ein. Foto: Maute

Was gehört zur Adventszeit wie Plätzchen und Glühwein? Ein romantischer Markt. Und was macht den Winterzauber perfekt? Erste Schneeflocken, die pünktlich zum Start des Fürstlichen Weihnachtsmarkts vom Himmel rieselten.















Hechingen - So sieht sie aus – die perfekte Kulisse, um sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. Am Tag vor dem Dritten Advent sind die Marktbuden stimmungsvoll geschmückt. Jede Christbaumkugel, jeder Mistelzweig hat seinen Platz gefunden. In einem Kessel lodern Flammen für die Feuerzangenbowle und rechts und links säumen leuchtende Christbäume den Weg vom Kirchplatz zum Rathaus, vor dem sich ein nostalgisches Kinderkarussell dreht.

Mehr als 40 Marktstände

Über die Fassaden der Häuser am Marktplatz, deren beleuchtete Giebel ein prächtiges Bild abgeben, huschen am Samstag immer wieder Schneeflocken, die sich wie Puderzucker auf die Dächer legen. Und am Sonntag perfektionieren glitzernde Sonnenstrahlen die winterliche Szenerie. Herrschaftlicher Weihnachtsglanz eben.

Für weihnachtliche Weisen, die mit den weißen Flocken über den Platz wehen, sorgt indes ein Drehorgelspieler. Er hat zwischen den mehr als 40 Marktstände seinen Platz, deren Beschicker viel Zeit und Mühe investiert haben, um sie stimmungsvoll zu schmücken. Unter ihnen sind auch Hechinger Vereine, Firmen, Gastronomen und Schulen.

Kunstvolle Deko bis Töpferware

Nicht nur für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. Es gibt auch allerhand zu entdecken. In einem girlandenumkränzten Stand reiht sich Schmuckstück an Schmuckstück und in einem anderen findet man zahlreiche Produkte rund um das Thema Honig. Gleich nebenan wird Selbstgehäkeltes und Selbstgestricktes angeboten. Von Mützen über Decken bis hin zu Babyoveralls ist die Auswahl groß.

Man kann sich lebhaft vorstellen, wie dafür das ganze Jahr über die Nadeln geglüht haben; Handarbeiten, die nicht nur optisch eine Augenweise sind, sondern bei winterlichen Temperaturen auch für kuschelige Wärme sorgen. Eine kunstvolle Dekoration für die eigenen vier Wände sind Töpferwaren, leuchtende Schneemänner, Holzbäume Weihnachtssilhouetten oder Dekoschilder. "Bezaubernde Adventszeit voller Vorfreude" ist auf einem von ihnen zu lesen. Das trifft es ziemlich genau. Und nach der Corona-Pause sicherlich umso mehr.

"Es dürften sogar mehr Gäste als 2019 gewesen sein"

Dass die Zollernstadt in diesem Jahr wieder einen romantischen Weihnachtsmarkt erleben durfte, ist das Verdienst von Marc Unger, der ihn mit seiner Agentur Mono-Events ausgerichtet hat.

Für das Sahnehäubchen sorgten die zahlreichen Besucher, die an beiden Tagen in Scharen nach Hechingen strömten. Mehrere Tausend ließen sich die Veranstaltung nicht entgehen. "Es dürften sogar mehr Gäste als 2019 gewesen sein", schätzt Marc Unger, der mit dem Ablauf der Veranstaltung "rundum zufrieden" ist.