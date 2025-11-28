Fürstlicher Marstall: Weihnachtswelt lockt Scharen nach Donaueschingen

Kaum tun sich die Pforten im Fürstlichen Marstall auf, schon strömen die Besucher. Geöffnet ist die Weihnachtswelt noch am Samstag und Sonntag.

Am Donnerstag, 27. November öffneten sich die Pforten der Weihnachtswelt. Und schnell wurde klar: Der gemütliche Nachmittagsbummel direkt nach der Eröffnung ist längst kein „Geheimtipp“ mehr. Kaum hatten sich die Pforten in die strahlende vorweihnachtliche Welt mit ihrem ganz besonderen Ambiente geöffnet, strömten Besucher aus allen Himmelsrichtungen herbei.

Auch Oberbürgermeister Erik Pauly, einige Gemeinderäte und die Fürstenfamilie waren bei der Eröffnung dabei. Mit viel Liebe zum Detail hatte die Organisatorin Kerstin Tritschler mit ihrem zehnköpfigen Helferteam den historischen Marstall wieder in eine wunderbar funkelnde Weihnachtswelt verwandelt.

Rund 100 Aussteller präsentieren ihr Angebot auf der Weihnachtswelt. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Am Samstag unterhalten zwischen 18 und 21 Uhr „Bloosmschii“ und Sebastian Schnitzer am Klavier. Am Sonntag sind zwischen 13 und 17 Uhr „The Brass Makers“ und erneut Sebastian Schnitzer zu hören.

Kinder dürfen „Jonathans Märchenerzählerey“ lauschen und sich von Orlando Godenhaven verzaubern lassen. Außerdem dürfen die jüngsten Besucher mit Holz kreativ sein.

Diesen Samstag, 29. November, ist der Marstall von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Weihnachtswelt kostet sechs Euro.