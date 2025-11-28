Fürstlicher Marstall: Weihnachtswelt lockt Scharen nach Donaueschingen

Kaum tun sich die Pforten im Fürstlichen Marstall auf, schon strömen die Besucher. Geöffnet ist die Weihnachtswelt noch am Samstag und Sonntag.
Am Donnerstag, 27. November öffneten sich die Pforten der Weihnachtswelt. Und schnell wurde klar: Der gemütliche Nachmittagsbummel direkt nach der Eröffnung ist längst kein „Geheimtipp“ mehr. Kaum hatten sich die Pforten in die strahlende vorweihnachtliche Welt mit ihrem ganz besonderen Ambiente geöffnet, strömten Besucher aus allen Himmelsrichtungen herbei.