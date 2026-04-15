Exakt 80 Zentimeter ragen die Pflänzlinge zwischen Fahrbahn und Park in die Höhe. Schön in einer Reihe wie die Zinnsoldaten.
Ein Kleinbagger und zwei Männer an den Schaufeln. Maschinenkraft und Handarbeit. Mehr braucht es nicht, um ein langwieriges Hechinger Streitthema im Guten zu beenden. Ein Kleintrupp der Hechinger Gartenbaufirma Hubert Zanger ist damit zugange, eine neue Hainbuchenhecke entlang der Zollernstraße zu pflanzen. Ist das eine Nachricht? Aber sicher – wenn man die Vorgeschichte bedenkt.