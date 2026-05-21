Fürstenberg Zeitgenössisch: Zwölfte Stipendiatenausstellung in Donaueschingen

Das Fürstenpaar drei Künstler zur Ausstellung gebeten. Zu sehen gibt es fast intime Situationen, minimalistische Fotografie und Kunst, die sich der eindeutigen Einordnung entzieht.
Situationen, in denen das Erklärliche und rational fassbare auf das Undeutbare trifft, repräsentieren einen der zentralen Interessenbereiche des Künstlerduos João Maria Gusmão und Pedro Paiva. Fürst Christian und Fürstin Jeannette zu Fürstenberg haben in ihrem 2011 gegründeten Projekt Fürstenberg Zeitgenössisch den Portugiesen im Museum einen großen Raum eingerichtet. Dort gibt es nun für alle Kunst-Interessierten wieder eine Stipendiatenausstellung zu begutachten.