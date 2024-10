Fürstenberg Zeitgenössisch mit Cecilia Edefalk: Ein Stück Champagne in Donaueschingen

1 Die schwedische Künstlerin Cecilia Edefalk stellt ihre Werke derzeit im Rahmen von Fürstenberg Zeitgenössisch in Donaueschingen aus. Foto: Verena Müller Fotografie

„Es war eine schöne Überraschung“, verrät die schwedische Künstlerin Cecilia Edefalk und sie freut sich. Ihre Werke sind als Gastausstellung im Rahmen von Fürstenberg Zeitgenössisch bis zum 30. November in Donaueschingen zu sehen.









Link kopiert



„Blau – Grau – Bronze“ lautet der Titel der Ausstellung in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen. Blau ist bei den großflächigen Werken auch die beherrschende Farbe. Blau in vielen erdenklichen Schattierungen, Mustern und Nuancen. Aber Cecilia Edefalk beherrscht auch die kleinen Formate und so gibt es vieles zu entdecken in der neuen Ausstellung.