1 Die Brauertaufe: Die Paten Leonhard Langeneck (oben, links) und Johannes Boos übergießen die Täuflinge Leon Maier (unten, links) und Gerrit Dreher mit reichlich Bier. Foto: Ilona Zimmermann/Fürstenberg-Brauerei

Es ist in der Zunft eine feucht-fröhliche Tradition. Doch die Bierdusche am Ende der Lehre muss erarbeitet werden.









Ein Ritual hat erneut den Abschluss der Ausbildung der Brauer-Auszubildenden in Donaueschingen markiert. Wie die Brauerei Fürstenberg in einer Mitteilung schreibt, erhob die feucht-fröhliche Brauertaufe Leon Maier und Gerrit Dreher im Beisein ihrer Kollegen, Familien und Ausbilder feierlich in den Berufsstand des Brauers.