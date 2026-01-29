Fürsorgepflicht verletzt?: Blumberger Vater stinksauer auf Schulbetreuung

Ein Junge soll seine Tochter in der Nachmittagsbetreuung geschlagen haben. Hakan Esetekin fühlt sich schlecht informiert und ärgert sich, wie die Schule mit dem Vorfall umgeht.
Die Wange pocht, der Kopf dröhnt. Allein soll eine Viertklässlerin der Eichberg-Grundschule von ihrer Betreuerin im Eingangsbereich der Schule stehen gelassen worden sein, nachdem sie von einem Mitschüler ins Gesicht geschlagen und verletzt wurde. Das behauptet ihr Vater Hakan Esetekin. Die Situation soll seiner Tochter Selina während der Nachmittagsbetreuung im Blumberger Jugendhaus widerfahren sein.