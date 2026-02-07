Fürsorge und Helikopter-Eltern: Überlastet und doch falsch – So schadet übertriebene Fürsorge den Kindern

Viele Eltern verausgaben sich für den Nachwuchs und verhindern doch dessen Entwicklung. In welchen Situationen Eltern loslassen sollten, um ihre Kinder wirklich zu unterstützen.
Ein Kind vergisst seine Fußballschuhe? Die Mutter fährt noch mal schnell nach Hause und holt sie. Was sind die Englisch-Hausaufgaben? Ein Vater befragt erst die Whatsapp-Gruppe der Eltern und zur Sicherheit dann auch noch den Lehrer. Zwei Kinder streiten auf dem Spielplatz um eine Schaufel. Zwei Mütter vermitteln, eine dritte bietet eine weitere Schaufel an.