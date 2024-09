Fürs Orschweierer Gewerbegebiet: In der Feldstraße geht es Ende Oktober weiter

In der Feldstraße geht es Ende Oktober weiter

1 Die Feldstraße soll saniert werden. Foto: Stadt Mahlberg

Der Endausbau der Feldstraße im gleichnamigen Gewerbegebiet in Orschweier steht in den Startlöchern. Die Stadt Mahlberg investiert 1,1 Millionen Euro.









Link kopiert



Der Startschuss soll am 28. Oktober fallen. Wie die Detailplanung für den Endausbau der Feldstraße aussieht, war Thema einer Infoveranstaltung der Mahlberger Stadtverwaltung mit Planern und der mit dem Ausbau beauftragter Straßenbaufirma. Die Stadt investiere in den Ausbau dieser nur wenige hundert Meter langen Erschließungsstraße für die Gewerbeflächen rund 1,1 Millionen Euro, erklärte Bürgermeister Dietmar Benz. Das sei kein Pappenstiel, aber die Straße sei unstrittig in einem sehr schlechten Zustand und schließlich stehe die Stadt bei den dort ansässigen Betrieben im Wort und müsse für eine vernünftige Verkehrsanbindung sorgen. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, da die neun dort ansässigen Firmen etwa 50 Prozent der Gesamtfläche belegten. Noch im Verkauf stünden etwa drei Hektar auf der Nordseite und etwa ein Hektar Fläche auf der Südseite der Feldstraße.