Für zwei Millionen Euro: Ettenheim erhält ein neues Zentrum für Rehatechnik

Die Oberle-Gruppe errichtet wenige Meter von ihrem Stammsitz einen neuen Standort in Ettenheim. Dieser soll eine Anlaufstelle für alle werden, die nicht mehr gut zu Fuß sind.
„Das ist bereits der dritte Spatenstich in meiner Karriere“, freute sich Achim Oberle bei einem Pressetermin, der ihm sichtlich viel bedeutete. Der Geschäftsführer der Oberle-Gruppe leitet das Familienunternehmen in fünfter Generation und betreibt die Orthopädieschuhtechnik in der Carl-Schneider-Straße 15. Nur wenige hundert Meter weiter soll nun ein Meilenstein der Unternehmensgeschichte entstehen: Gemeinsam mit seiner Frau Jutta, Mitarbeitern und geladenen Gästen gab er in der Winefeldstraße 16 den Startschuss für den Neubau eines Fachgeschäfts für Rehatechnik in Ettenheim.