Für Zollernalb-Klinikum: Zwischen Albstadt und Balingen fliegen künftig Labor-Drohnen

1 Die Drohne im Anflug auf das Klinikdach. Im Hintergrund sieht man Balinger Häuser. Foto: Dick

Das Warten hat ein Ende: Zwischen Albstadt und Balingen fliegen künftig die Labordrohnen des Zollernalb-Klinikums. Eine Demonstration gab es am Donnerstagmittag.









Endlich ist es so weit: Das Zollernalb-Klinikum und die Berliner Firma Labfly wollen der Öffentlichkeit die Labor-Drohnen präsentieren, die von nun an zwischen den Standorten Albstadt und Balingen hin- und herfliegen, um Blutproben, Impfstoffe und Seren zu transportieren. Der Sitzungssaal in der Klinik in Balingen ist rappelvoll – das Medieninteresse an dieser Pressekonferenz ist riesig.