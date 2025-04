Die bestehenden Windkraftanlagen im Windpark Nordschwarzwald bei Simmersfeld, die seit dem Jahr 2006 in Betrieb sind, sollen im Rahmen eines so genannten Repowerings durch moderne Turbinen ersetzt werden.

Die Stadt Altensteig als größte Flächeneigentümerin im geplanten Windpark hat nun mit dem Projektentwickler Statkraft einen Gestattungsvertrag über die Landverpachtung geschlossen.

Für den damals noch amtierenden Bürgermeister Gerhard Feeß hat das Repowering-Projekt Windpark Nordschwarzwald Signalwirkung für die Energiewende in der gesamten Region: „Ich bin froh, dass die Stadt Altensteig mit dem größten Anbieter regenerativer Energien in Europa im Bereich der Windkraft zusammengekommen ist“, betonte der Schultes. Statkraft sei ein hochkompetenter, verlässlicher europäischer Partner, mit dem es der Stadt in einem weiteren Schritt gelingen werde, den Klimaschutz lokal durch grüne Stromerzeugung auszubauen.

Stadt profitiert von Pachteinnahmen

„Dass die Stadt und damit ihre Einwohnerinnen und Einwohner von der Verpachtung der Standorte für Windkraftanlagen wirtschaftlich profitieren, ist ein wichtiger Punkt zur langfristigen Absicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Altensteig“, fügte Feeß hinzu.

Statkraft hatte den bestehenden Windpark im Jahr 2023 übernommen und entwickelt das Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Altensteig und den Gemeinden Simmersfeld und Seewald weiter. Mit der Ertüchtigung soll eine leistungsfähige, nachhaltige und lokale Energiequelle für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und darüber hinaus der regionalen Industrie entstehen.

Über finanzielle Beteiligungsmodelle, wie die freiwillige Kommunalabgabe, wird Statkraft die Gemeinden am Erfolg des Windparks beteiligen.

Beitrag zur lokalen Energieerzeugung

„Wir sind stolz, Eigentümer des Windparks Nordschwarzwald zu sein und mit dem Repowering dieses Parks einen wesentlichen Beitrag zur lokalen Energieerzeugung leisten zu können“ erklärte Sonja Glauert-Derrien, Projektverantwortliche Windpark Nordschwarzwald bei Statkraft.

Selbst aus dem „Ländle“ kommend wisse sie, was so ein Projekt für die Menschen in der Region bedeutet und wie wichtig es sei, alle von Beginn an mitzunehmen und zu informieren. Eine erste Bürgerinformationsveranstaltung von Statkraft ist für den Sommer geplant.