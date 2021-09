2 Hausärztin Diane Frank-Ermuth würde "niemals" aus der Impfkampagne aussteigen. Ihr Wunsch ist es, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Foto: Schubert

Lahr - Die Corona-Impfkampagne ist nicht rentabel für Hausarztpraxen. Lahrer Ärzte impfen trotzdem weiter. Doch bei Patienten, die eine Immunisierung partout ablehnen, reißt so langsam ihr Geduldsfaden.

Hausarzt Volker Sarrasch ist es leid. Zu oft hat er in den vergangenen Monaten versucht, impfunwillige Patienten von der Corona-Impfung zu überzeugen. "Das sind Menschen, die mit rationalen Argumenten nicht zugänglich sind. Es ist sinnlos, Menschen überzeugen zu wollen, die fast wahnhaft an irrationalen Argumentationen festhalten." Unter seinen Patienten gebe es viele, die die Impfung ohne medizinische Begründung verweigern würden. Die Überzeugungsarbeit hat Sarrasch deshalb eingestellt.

Ein paar Straßen weiter in der Praxis von Diane Frank-Ermuth hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie will weiterhin über die Corona-Impfung aufklären. "Ich möchte die Patienten nicht überreden, ich möchte ihnen die Fakten darlegen", sagt die Ärztin. Aufreibend ist es trotzdem. Erst am Morgen des Interviews sei ein Patient zur Impfberatung da gewesen. Sie sensibilisierte, klärte geduldig auf. Eine Impfung wäre bei diesem Patienten sogar medizinisch empfehlenswert gewesen, berichtet die Ärztin. Auf einen Durchbruch wartete sie vergeblich. Stattdessen: Stau im Wartezimmer. Wie lange hält der Geduldsfaden noch? Der Patient habe sie völlig aufgehalten.

Praxen haben bisher keine Impfdosen weggeworfen

Genervt von der Irrationalität mancher Patienten zieht Hausarzt Sarrasch auch noch ganz andere Register: "Ich habe meine Mitarbeiter dazu angehalten, bei der Anmeldung zu fragen, ob ein Patient geimpft ist oder nicht." Wenn es keine dringenden medizinischen Gründe gebe, würde er einen geimpften Patienten immer terminlich bevorzugen. Eine Priorisierung, so nennt er es. Für ihn sei es eine Grundsatzentscheidung, ob Menschen bereit sind, sich solidarisch zu verhalten und eine gesundheitlich vertretbare Belastung, wie die Corona-Impfung, in Kauf zu nehmen. Wer dies nicht tue, sei für ihn "sozial etwas hintendran". "Ich habe keine Angst, mich hier zu positionieren."

Am 7. April ging Frank-Ermuths Praxis in der Impfkampagne an den Start. Seither habe man 1200 Patienten immunisiert. Impfmüdigkeit? Davon spürt die Ärztin nichts. "Wir könnten hier in der Praxis täglich impfen, was wir aber nicht machen." Sommervertretungen und Hausbesuche beanspruchten aktuell viel Zeit. Aber auch generell, so versteht man im Gespräch mit Frank-Ermuth, ist der organisatorische Aufwand rund ums Impfen enorm.

Telefonische Nachfragen der Patienten, Terminvergabe, Dokumentation für die Ämter – hektisch ging es in der Praxis vor allem zu Beginn der Impfkampagne zu. "Das Aufklärungsgespräch und das Impfen sind schnell getan", erläutert Frank-Ermuth, "aber wir führen sozusagen Buch für das Robert-Koch- Institut (RKI)." Wenn man impfe, und seien es an manchen Tagen nur fünf Menschen, müsse dies bei der Ärztekammer gemeldet werden. So kommen die Zahlen auf dem direkten Weg zum RKI. Anfänglich hatte die Ärztin mittwochs Impfnachmittage angeboten. Bewährt haben die sich nicht. "Die Arzthelferinnen sind kollabiert", sagt Frank-Ermuth, "am Donnerstag standen sie immer am Rande der Verzweiflung." Der Mehraufwand sei einfach nicht zu bewältigen gewesen. Mittlerweile habe es sich aber eingependelt.

Auch in der Hausarztpraxis Sarrasch beansprucht die Impfkampagne eine Menge Zeit. Dafür hat der Arzt seine Tätigkeit als Psychotherapeut seit Monaten auf Eis gelegt. Dabei würde er dadurch ein Mehrfaches verdienen, erklärt er. Weiterhin zu impfen sei für ihn nur "schlecht rentabel". Und an Frustmomente geknüpft: "Natürlich ist man, wenn man sich selber so engagiert, auch enttäuscht von den Menschen, die aus subjektiven und unbegründbaren Argumenten heraus ablehnen, hier einfach mitzumachen." Weiterimpfen wird er trotzdem.

Die Rentabilität ist nicht da

Auch Frank-Ermuth sagt, dass das Entgelt für die Impfungen sehr gering sei: "Die Rentabilität ist nicht da." Aus der Impfkampagne würde sie aber trotzdem "niemals" aussteigen. Bedauernswert findet sie, dass sie ihren Helferinnen, die "täglich schaffen und tun", in dieser belastenden Zeit nicht mehr bezahlen kann. Warum bundesweit immer mehr Praxen aus der Impfkampagne aussteigen, erklärt sie sich mit der fehlenden finanziellen Entschädigung und der vielen Arbeit für die Praxen.

Von überschüssigen Impfdosen, von denen Medien in den vergangenen Wochen immer wieder berichteten, war in beiden Praxen keine Rede: "Bei uns sind keine Impfdosen weggeworfen worden", so Sarrasch. Die Patienten hätten gut mitgearbeitet, wenn jemand absagte, habe man den Termin mit kurzfristigen Anrufen bei anderen Patienten belegen können.

Über die Monate hinweg hat Sarrasch festgestellt, dass sich die Beweggründe, sich für eine Impfung zu entscheiden, verändert haben. Anfangs seien die Menschen aus Angst vor einem schweren Krankheitsverlauf mit möglicher Todesfolge zu ihm gekommen. Inzwischen gehe es darum, am sozialen Leben teilzuhaben. "Dafür muss man geimpft sein, ansonsten hat man Unbequemlichkeiten mit PCR- und Antigen-Schnelltests", so der Arzt.

Im Gespräch mit den Ärzten wird deutlich, dass für sie das Impfen der einzige Weg aus der Pandemie ist. "Mein persönlicher Wunsch ist es, dass sich so viele wie möglich impfen lassen", sagt Frank-Ermuth. Auch Sarrasch betont: "Ich bin der Meinung, dass das Wohl der Allgemeinheit über die Bedenken des Einzelnen gestellt werden muss. Es ist für mich so etwas wie eine Bürgerpflicht, sich impfen zu lassen."

Info:

Nach Recherchen des Mitteldeutschen Rundfunks sinkt die Anzahl der Praxen, die Impfungen melden. Bundesweit seien es Mitte Juni rund 43.000 gewesen, Mitte August nur noch rund 29.000. In Baden-Württemberg impfen derzeit 6500 Praxen. Wie sich die Zahlen der impfenden Praxen im Kreis entwickelt haben, konnte die Pandemiebeauftragte für die Ortenau, Doris Reinhardt, auf Anfrage nicht beantworten.