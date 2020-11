Für und gegen die Corona-Maßnahmen Polizei zieht Fazit zu Demonstrationen in Rottenburg

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

An der Versammlung an der Festhalle, die der sogenannten Querdenker-Szene zuzuordnen ist, nahmen in der Spitze etwa 800 Personen teil. Nach Durchsagen des Versammlungsleiters und Ansprachen durch die Ordner wurden die von der Versammlungsbehörde zum Infektionsschutz angeordneten Auflagen weitgehend eingehalten. Allerdings waren im Lauf der Versammlung immer wieder Ansprachen der Teilnehmer erforderlich, weil einzelne Personen die Maske abnahmen.