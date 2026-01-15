Für Tuttlingen/Donaueschingen: Diese fünf Kandidaten wollen in den Landtag

Am 8. März wird der neue Landtag gewählt. Wir stellen die fünf Bewerber vor, deren Parteien bereits im Gremium vertreten sind. Wie sehen ihre Positionen aus?
Im Wahlkreis 55, Tuttlingen–Donaueschingen, treten bei der Landtagswahl am 8. März sehr unterschiedliche Persönlichkeiten an. Die Spannbreite reicht von langjährigen Parlamentariern bis hin zum politischen Quereinsteiger aus dem Handwerk. Hier stellen wir die Kandidaten der Parteien vor, die bereits im Landtag sitzen und sich beim Wahlpodium am Mittwoch, 25. Februar, in der Bürgerhalle Aasen den Fragen der Moderatoren und der Bürger stellen werden.