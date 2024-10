Der Verein VS ist bunt wurde am 2. Oktober in Villingen-Schwenningen offiziell ins Leben gerufen. „Das Datum der Gründungsversammlung wurde bewusst gewählt und fiel auf die erste Lange Nacht der Demokratie in Baden-Württemberg“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In diesem Rahmen haben die Gründungsmitglieder den Schritt gemacht, die seit langem bestehende Initiative in einen eingetragenen Verein zu überführen, um den Einsatz für Demokratie, Vielfalt und Toleranz noch weiter zu stärken.

Die Satzung des Vereins steht und wird nun beim Amtsgericht eingetragen. Die Initiative, die bereits durch gemeinnützige Aktionen wie die „Deine Weihnachtstüte“ oder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in der Region bekannt ist, setzt sich eigenen Angaben zufolge aktiv für den Zusammenhalt und den Schutz demokratischer Werte in Villingen-Schwenningen ein.

Mit der Vereinsgründung soll diese Arbeit auf eine neue Ebene gehoben werden. „Unsere Stadt soll ein Ort der Vielfalt und des Miteinanders bleiben. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein“, betont der Vorsitzende Axel Killmann.

Näher an Menschen

Neben der Vernetzung mit lokalen Bündnissen und zivilgesellschaftlichen Initiativen verfolgt der Verein das Ziel, die Menschen in Villingen-Schwenningen wieder näher zusammenzubringen und für die Werte einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft zu sensibilisieren. Der Verein setzt dabei auf Aufklärungsarbeit, Bildungsangebote und öffentliche Kampagnen und Veranstaltungen, um das Bewusstsein für Toleranz und Rechtsstaatlichkeit zu stärken.

Vorstand und Beirat

Der Vorstand des Vereins setzt sich aus Axel Killmann als Vorsitzendem, Nicola Schurr und Jhana van Stipelen als stellvertretenden Vorsitzenden, Rainer Duda als Schriftführer und Julia Harzer als Kassiererin zusammen.

Im Beirat unterstützen Tanja Rautschek, Jonas Fehlinger, Sandra Bechmann und Julian Kunz die Vereinsarbeit. Das Besondere an VS ist bunt sei auch die große Bandbreite an beruflichen Hintergründen der Mitglieder, schreibt der neue Verein weiter: Sozialarbeiter, Künstler, Juristen, Psychologen, Designer, Selbstständige und Arbeitnehmer aus der Industrie – diese Vielfalt an Qualifikationen ermöglicht es dem Verein, auf Herausforderungen gezielt zu reagieren.

Aktion Weihnachtstüte

Wie geht es jetzt weiter? Nach der Eintragung des Vereins beim Amtsgericht wird VS ist bunt weitere Informationen zu den kommenden Veranstaltungen bekanntgeben. Eines steht jedoch bereits fest: Auch in diesem Jahr wird es wieder die beliebte Aktion „Deine Weihnachtstüte“ geben, bei der bedürftige Menschen in der Region unterstützt werden. Der Verein freut sich schon jetzt auf Spenden und die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger.

Ein wichtiges Ziel des Vereins sei es, neue Mitglieder und Freunde zu gewinnen, die sich aktiv oder durch finanzielle Beiträge für die Förderung der Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen wollen. Parteizugehörigkeit spiele dabei keine Rolle – es zähle das gemeinsame Engagement für ein buntes und offenes Villingen-Schwenningen.

Weitere Informationen gibt es auf dem Social Media Kanal „VSistBUNT“ auf Facebook oder Instagram sowie der Internetseite www.vsistbunt.de.