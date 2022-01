1 Mit der Verzierung dieser Uhr hat Timo Würth buchstäblich sein Meisterstück geschaffen. Die Handwerkskammer hat ihn dafür ausgezeichnet. Foto: Selbst

Vom Stil her ist sie barock, misst 180 Zentimeter Höhe, und sie symbolisiert Kontinuität und ist buchstäblich ausgezeichnet – die Standuhr, die Timo Würth als Meisterstück angefertigt hat. Die Handwerkskammer hat das gute Stück mit einer Auszeichnung bedacht.















Link kopiert

Hechingen-Boll - Die Handwerkskammer hat das gute Stück mit einer Auszeichnung bedacht. Mit dieser Uhr wird zudem eine lange Tradition in der Boller Stuckateurfamilie Würth fortgeführt. Der 26-Jährige tritt in die Fußstapfen seiner Großväter und seiner Eltern und kann nun offiziell selbst Lehrlinge ausbilden. Eines Tages den familieneigenen Betrieb zu übernehmen, steht damit für ihn in der Zukunft an.

Baustile und chemische Verfahren sind auch Ausbildungsthemen

Schon mit 17 Jahren hat er seine handwerkliche Laufbahn begonnen und nach drei Jahren seine Gesellenprüfung abgelegt. Die Arbeit des Stuckateurs erfordert Durchhaltevermögen, denn sie ist nicht nur körperlich anspruchsvoll, sondern auch geistig fordernd. In der Ausbildung sind zum Beispiel Baustile und spezielle chemische Verfahren der Putzherstellung Lerninhalte.

Auch die zum Teil recht anstrengende Arbeit eines Gesellen auf der Baustelle ist nicht für jeden geeignet. Da braucht es schon jene Begeisterung, die Timo schon als kleiner Junge mitbrachte. Nach mehreren berufspraktischen Jahren, in denen Timo Würth an der Seite seines Vaters auch an der Restaurierung der Hechinger Synagoge mitgewirkt hat, entschloss er sich zu einer Vervollständigung seiner Stuckateurlaufbahn als Stuckateurmeister.

Würths Motto lautet: "Man lernt nie aus". Daher ist es nicht auszuschließen, dass er seinem Werdegang in den nächsten Jahren noch ein weiteres Element hinzufügen wird.

Stuckverzierungen in historischen Bauten macht besonders Spaß

Bisher liegt der Schwerpunkt seiner Tätigkeit noch auf den Bereichen Wärmedämmung, Außen- und Edelverputz, aber besonders reizvoll erscheint ihm auch der künstlerische Aspekt des Handwerks. In der Schule hat Timo Würth dieser Bereich besonders viel Spaß gemacht. Stuckverzierungen in Kirchen und anderen historischen Bauwerken zu restaurieren oder zu produzieren, ist eine besondere Herausforderung, die allerdings immer seltener gefordert wird. Denn alte Gebäude mit Stuckdecken werden immer seltener. Entweder werden sie abgerissen, oder zumindest der alte Stuck wird beseitigt. Ob Timo Würths nächster Schritt in Richtung einer Zusatzausbildung zum Restaurator geht, ist noch nicht genau abzusehen. Dass er auf eine erfolgreiche Zukunft im Handwerk blicken kann, scheint jedenfalls sicher.