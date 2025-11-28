Für Sportplatz in Triberg: Arzt spendet Defibrillator

Damit kann im Ernstfall schnell geholfen werden. Der Mediziner Markus Ruch sorgte dafür, dass am Sportplatz in Triberg nun ein Defibrillator zur Verfügung steht.
Die Arztpraxis Markus Ruch hat dem städtischen Sportplatz im Roßgrund einen automatisierten externen Defibrillator (AED) gespendet. Das lebensrettende Gerät wurde vom FC Triberg entgegengenommen, der sich im Namen aller Sportplatznutzer – darunter Sportvereine und Schulen – bei Mediziner Markus Ruch und seinem Praxisteam für die großzügige Spende bedankte, heißt es in einer Pressemitteilung des Fußballclubs.