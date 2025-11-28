Für Sportplatz in Triberg: Arzt spendet Defibrillator
FC-Vorstand Felix Kentischer (links) bedankt sich bei Markus Ruch für die Spende eines Defibrillators, der künftig an den Umkleidekabinen des Sportplatzes angebracht wird. Foto: FC Triberg

Damit kann im Ernstfall schnell geholfen werden. Der Mediziner Markus Ruch sorgte dafür, dass am Sportplatz in Triberg nun ein Defibrillator zur Verfügung steht.

Die Arztpraxis Markus Ruch hat dem städtischen Sportplatz im Roßgrund einen automatisierten externen Defibrillator (AED) gespendet. Das lebensrettende Gerät wurde vom FC Triberg entgegengenommen, der sich im Namen aller Sportplatznutzer – darunter Sportvereine und Schulen – bei Mediziner Markus Ruch und seinem Praxisteam für die großzügige Spende bedankte, heißt es in einer Pressemitteilung des Fußballclubs.

 

Der Defibrillator wird an den Umkleidekabinen des Sportplatzes öffentlich zugänglich installiert, um im Notfall schnelle und effektive Hilfe leisten zu können.

Die Stadt Triberg übernimmt künftig die Wartung und Instandhaltung des Geräts. Mit dieser Initiative wird die Sicherheit für alle Sporttreibenden und Besucher des Sportgeländes deutlich erhöht – ein wichtiger Schritt für die Gesundheitsvorsorge im Vereins- und Schulsport. Infos zum FC Triberg: www.fctriberg.de

 