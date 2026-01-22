Für soziale Teilhabe: Freiburg eröffnet elfte „Toilette für Alle“

Freiburg hat eine weitere WC-Anlage für beeinträchtigte Menschen eröffnet.
Wer schwerbehindert, mehrfachbehindert oder pflegebedürftig ist, dem helfen rein barrierefreie Toiletten oft nicht aus. Diese Menschen brauchen eine „Toilette für alle“ mit höhenverstellbarer Liege, Deckenlifter und ausreichend Platz für eine Assistenzperson. Nur so können sie vom Rollstuhl auf das WC und zurück umgesetzt werden. Mit der Eröffnung der elften „Toilette für alle“ in der Joseph-Brandel-Anlage baut die Stadt ihr inklusives Angebot weiter aus.