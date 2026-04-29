Für Singles und Senioren: In Empfingen sollen Tiny Häuser entstehen

Auf 13 Grundstücken sollen im neuen Baugebiet „Wohngarten Dettenseer Straße“ Tiny Häuser entstehen. Interessant dürfte das Angebot vor allem für Singles und Ältere sein.

Vom Osterbachbrunnen an der Dettenseer Straße führt ein Fußweg bis hinüber zur Gartenstraße – vorbei an Wiesen, Gärten, Bäumen, Hecken. Genau in jener innerörtlichen Idylle soll neuer und alternativer Wohnraum entstehen: der Wohngarten Dettenseer Straße. Alternativ ist das Konzept des Wohngartens deshalb, weil dort keine Ein- oder Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen, sondern ausschließlich Tiny Häuser.

Die Idee des Wohnquartiers mit Tiny Häusern auf 13 Grundstücken geht auf die Bürgerbeteiligung der Gemeinde zurück, sagt Bürgermeister Ferdinand Truffner im Pressegespräch. Bauträger ist das Empfinger Unternehmen Formis mit den Geschäftsführern Michael Gfrörer und Timo Gfrörer. Sie kümmern sich um den Erwerb der Grundstücke, die Erschließung, den Bau und die Vermarktung.

Für die Gemeinde ist die Zusammenarbeit mit Formis als Investor Gold wert. Truffner sagt: „Die Gemeinde kann Wohnraum schaffen, ohne Geld in die Hand zu nehmen.“ Während der Investor die Kosten für den Bebauungsplan trägt, behält der Gemeinderat die Planungshoheit. Das Gremium stimmte am Dienstag dem Bebauungsplan einstimmig zu.

Der Wohngarten Dettenseer Straße entsteht auf Höhe des Osterbachbrunnens. Der Brunnen soll in das Gebiet integriert werden. Foto: Daniel Begemann

Kein Durchgangsverkehr

In dem rund 3600 Quadratmeter umfassenden Bereich sollen Tiny Häuser in einer Größenordnung von 25 bis 70 Quadratmeter entstehen. Durchgangsverkehr wird es nicht geben, stattdessen wird für die Anwohner eine Tiefgarage mit Aufzug und Zufahrt von der Dettenseer Straße aus gebaut. Ein barrierearmer Weg ist zwischen der Dettenseer Straße und Osterbach vorgesehen.

Der bauliche Stil im neuen Wohngarten soll nach Vorstellung von Bürgermeister Truffner und den Formis-Geschäftsführern „aufgelockert“ sein. „Die Tiny Häuser dürfen alle unterschiedlich sein“, sagen sie.

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Das Gebiet Wohngarten reicht von der Dettenseer Straße bis zur Gartenstraße. Foto: Daniel Begemann

Interessenten sind willkommen

Zum Stand der Planung sagt Michael Gfrörer: „Die Gespräche mit den Grundstückseigentümern sind gelaufen.“ Dieses Jahr arbeite man noch an den rechtlichen Voraussetzungen. Mit dem Start der Vermarktung könne in Richtung Jahresende gerechnet werden. Interessenten dürften sich jedoch auch jetzt schon melden, sagen die beiden Geschäftsführer.

Die Zielgruppe des „Wohngarten Dettenseer Straße“ sehen sie hauptsächlich in älteren Menschen, die sich wohnlich verkleinern wollen, aber auch bei jungen Leuten und Kapitalanlegern.