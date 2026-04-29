Für Singles und Senioren: In Empfingen sollen Tiny Häuser entstehen

Auf 13 Grundstücken sollen im neuen Baugebiet „Wohngarten Dettenseer Straße“ Tiny Häuser entstehen. Interessant dürfte das Angebot vor allem für Singles und Ältere sein.
Vom Osterbachbrunnen an der Dettenseer Straße führt ein Fußweg bis hinüber zur Gartenstraße – vorbei an Wiesen, Gärten, Bäumen, Hecken. Genau in jener innerörtlichen Idylle soll neuer und alternativer Wohnraum entstehen: der Wohngarten Dettenseer Straße. Alternativ ist das Konzept des Wohngartens deshalb, weil dort keine Ein- oder Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen, sondern ausschließlich Tiny Häuser.