Für sieben Millionen Euro: Ruster Mensa-Neubau bietet ab sofort Platz für 160 Schüler

Nach anderthalb Jahren Bauzeit und sieben Millionen Euro ist die neue Mensa der Gesamtschule Rust/Kappel-Grafenhausen fertig.
Im Rahmen einer kleinen Feier wurde die neugebaute Mensa an der Gemeinschaftsschule Rust ihrer Bestimmung übergeben. In Anwesenheit der Schulleitung, Gemeinderäten, Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Philipp Klotz, Schulamtsdirektorin Barbara Bundschuh und Vertretern der beteiligten Firmen dankte Bürgermeister Kai-Achim Klare zuallererst dem Gemeinderat für dessen Entscheidung, noch zu Zeiten der Corona-Pandemie in die Zukunft der Schule zu investieren.