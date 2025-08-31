Für Senioren: Das bietet der neue Bewegungsparcours in Wolfach

Seit Juni gibt es im Wolfacher Kurgarten einen Parcours für Senioren, um unter anderem das Gleichgewicht und die Koordination zu verbessern.
Im Kurgarten hat die Gruppe „Älterwerden in Wolfach“ des Forums Zukunft Wolfach einen Bewegungsparcours für Senioren eingerichtet. Die Geräte dieses Parcours’ wurden von der Veit-Grieshaber-Stiftung gesponsert. Die Vorbereitung des Geländes und die Installation der Geräte für die Bewegungsstationen übernahm der Bauhof. Der Parcours wurde Anfang Juni eröffnet.