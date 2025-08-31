Für Senioren: Das bietet der neue Bewegungsparcours in Wolfach

Seit Juni gibt es im Wolfacher Kurgarten einen Parcours für Senioren, um unter anderem das Gleichgewicht und die Koordination zu verbessern.

Im Kurgarten hat die Gruppe „Älterwerden in Wolfach“ des Forums Zukunft Wolfach einen Bewegungsparcours für Senioren eingerichtet. Die Geräte dieses Parcours’ wurden von der Veit-Grieshaber-Stiftung gesponsert. Die Vorbereitung des Geländes und die Installation der Geräte für die Bewegungsstationen übernahm der Bauhof. Der Parcours wurde Anfang Juni eröffnet.

Bei der Eröffnung waren auch einige Senioren aus dem Brenzheim dabei, darunter auch eine 85-Jährige, die nach der Überwindung ihrer ersten Berührungsängste umso munterer auf dem Trampolin hüpfte.

Der Parcours ist mit Bewegung unterstützenden Geräten ausgestattet. Dabei stehen Kräftigung, Gleichgewicht, Koordination, Gangsicherheit und Geschicklichkeit im Mittelpunkt der Übungen.

Anleitungen zu den Geräten gibt es vor Ort

Am Rand des Geländes gibt eine Tafel Auskunft über die sachgerechte Nutzung der Geräte und über die Gestaltung der gymnastischen Übungen. Über QR-Codes können die Benutzer weitere Informationen über die einzelnen Geräte und die Übungen abrufen.

Der Kraft und der Stabilität der Fußgelenke kommt für die Trittsicherheit eine zentrale Bedeutung zu. Sie wird auf der „Balance-Station“ trainiert.

Unter anderem kann die Gangstabilität trainiert werden

In sozialer Interaktion kann die Balance verbessert werden. Die „Stretch-Station“ lädt zu verschiedenen Körpergewichts- und Dehnübungen ein. Dort können in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen Schultern, Rumpf und Beine gedehnt werden.

Die Station „Up & Go“ kann die Mobilität älterer Menschen verbessern. Dabei wechselt man aus dem Training in sitzender Position zum Wendepunkt und wieder zurück.

Hier handelt es sich um ein Bewegungsrad und Trampolin. Foto: Buchta

Dem „Bewegungsparcours 3“ mit seiner variierenden Oberfläche kommt für die Gangstabilität älterer Menschen und der Prävention von Stürzen eine besondere Bedeutung zu, weil ältere Menschen oft nicht in der Lage sind, auf kleine Veränderungen der Oberfläche zu reagieren.

Das „Fitness Jumper Flex“ schließlich besteht aus zwei Geräten: Dem Bewegungsrad Flex Wheel und einem Trampolin. Das eine trainiert die Beweglichkeit von Schultern und Oberkörper, das andere dient unter anderem dem intensiven Herz-Kreislauf-Training und verbessert die Knochendichte.

Bewegungsstunde

Um der „Schwellenangst“ vorzubeugen, gibt es am Mittwoch, 3. September, ab 16 Uhr auf dem Parcours für alle Interessierten eine unentgeltliche Bewegungsstunde unter Anleitung von Walter Hirt. Bei sehr schlechter Witterung wird diese Bewegungsstunde um eine Woche zur gleichen Zeit verschoben.