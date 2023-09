In seinen Büchern arbeitet Paul längst Vergangenes auf und verbindet reale Geschehnisse mit fiktiven Figuren. Seine historisch unterfütterten Romane schaffen dabei den Spagat zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung. Für seinen neuen Roman recherchiert er erstmals in Lahr – denn im Mittelpunkt wird eine reale Figur aus seiner Heimatstadt stehen: Ernst Feist, der frühere Direktor von Roth-Händle.

Ohne Feist hätte es den Lahrer Traditionsbetrieb vielleicht nie gegeben. Die Familie seines Vater Josef hatte die Beteiligungen an den deutschen Tochtergesellschaften des ursprünglich französischen Betriebs erworben, wie im Lahrer Stolperstein-Guide nachzulesen ist – denn der Familie sind Stolpersteine im Lahrer Industriehof 4/5 gewidmet.

Feist radelte mit seiner Familie nach Marseille, von dort flohen sie in die USA

Feist, 1893 in Straßburg geboren, war seit 1909 in der Firma. Er brachte die Firma Roth-Händle nach Lahr, kam 1920 in den Vorstand und wurde Direktor im Hauptsitz Lahr. 1937 trat er von der Leitung der Fabrik zurück, um den Betrieb vor der Arisierung zu retten. Feist ging mit seiner Frau Mirjam und Tochter Laura 1937 nach Straßburg, später wurde eine weitere Tochter geboren.

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Feist als deutscher feindlicher Ausländer 1940 in ein französisches Internierungslager gesperrt. Nach der Freilassung radelte die jüdische Familie mit dem Fahrrad ein Jahr lang nach Marseille und floh von dort 1941 in die USA, wo die beiden Töchter mit ihren Familien heute noch leben. Nachzulesen ist all das in Jürgen Studes Buch „Geschichte der Stadt Lahr im 20. Jahrhundert“. Nach dem Krieg erhielt Feist seine Anteile an der Roth-Händle weitgehend zurück und arbeitete nochmal bis 1957 im Unternehmen von Amerika aus mit.

Bei der Stolpersteinverlegung für die Familie Feist im März 2020 im Zeit-Areal war Paul dabei – und fand die dabei vermittelten Informationen über Ernst Feists Leben so spannend, dass er spontan bei Norbert Klein vom Historischen Verein nachfragte.

Die Geschichte der Flucht vor den Nazis ist es wert, in Romanform erzählt zu werden, ist Paul überzeugt – und tut das nun gerade auch. Dazu hat er mit Zeitzeugen gesprochen, die Feist kannten.

Paul will das Lahrer Lokalkolorit von damals einfangen. Um die wahren Geschehnisse lebhaft zu erzählen, finden auch fiktive Protagonisten ihren Platz in seinem Buch. Und so erweckt er Emil, einen Ringer und Chauffeur von Ernst Feist, zum Leben. Bei seiner Recherche rund um das Ringen stieß Paul auf die Chronik der RG Lahr von Dorothea Oldak und bat um ein Treffen, um mehr über das Ringen in Lahr zu erfahren. Gemeinsam mit Gerd Merz und Otto Fehrenbach, dessen Vater Gründungsmitglied des ASV Reichenbach war, traf man sich im Hotel-Restaurant Adler, wo in den 1950er-Jahren im großen Saal gerungen wurde und die Matte unter großen Anstrengungen für den Wirtschaftsbetrieb immer wieder auf- und abgebaut werden musste. Das geht aus einer Mitteilung der RG Lahr hervor.

Beim ersten Heimkampf der RG Lahr am vorvergangenen Samstag war Paul dann zum ersten Mal bei einem Ringkampf dabei und schrieb anschließend in den Sozialen Medien: „Meine Recherche beschert mir immer wieder unglaublich spannende Erfahrungen und ich durfte beim ersten Heimkampf der RG Lahr einen hochkarätigen Ringer-Mannschaftskampf live erleben. Lahr kämpft in der Regionalliga, also 3. Liga, und hat eine sehr erfolgreiche 120-jährige Tradition. Toll, was da in der Halle abgeht, wow! Und die Anspannung zwischen den beiden Ringern, die Konzentration, die Taktik, die Geschwindigkeit und Kraft, unglaublich und richtig spürbar. Und spannend bis zur letzten Sekunde des letzten Kampfes! Wieder eine wertvolle Erkenntnis, dass es so viel mehr grandiose Sportarten gibt neben Fußball.“ Die RG Lahr erzielte bei dem Kampf übrigens ein 12:12-Remis gegen die RG Weilimdorf.