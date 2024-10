Für Schulprojekte in Horb und Sulz: Lions Club startet seine Adventskalender-Aktion

Unter dem Motto „Gutes tun und gewinnen können“ startet der Lions Club Horb-Sulz bereits zum elften Mal seine Adventskalenderaktion. Der Hauptpreis hat einen Wert von 1000 Euro und wird vom Lions Club sowie Horb aktiv und dem Sulzer HGV gesponsert. Er besteht aus einer Einkaufsscheckkarte (500 Euro) für die Geschäfte, die zu Horb aktiv gehören, sowie aus Sulzer „Goldtalern“ (500 Euro) für die Geschäfte des Sulzer HGV. Der Gewinner kann damit in Horb und Sulz auf Einkaufstour gehen.

Wer wird unterstützt?

Der Erlös der Aktion kommt den schulischen Präventionsprojekten wie Klasse 2000 an Grundschulen und Lions Quest an weiterführenden Schulen sowie regionalen Projekten zu Gute.

Lesen Sie auch

Der Club-Präsident Martin Dörr erläutert: „Wir haben vor kurzem in Horb für Lehrkräfte aus der Region ein mehrtägiges Lions-Quest-Seminar organisiert und finanziert. Im Sommer wurden bedürftige Kinder an Grundschulen mit Schulranzen ausgestattet.“

Die Kalender können ab sofort für 5 Euro in Horb, Empfingen, Sulz und Dornhan erworben werden (siehe Info). Auch auf den Weihnachtsmärkten in Horb und Sulz gibt es einen Verkaufsstand. Der Kalender ist in der Mitte faltbar und kann so in einem DIN A 4 – Umschlag kostengünstig verschickt werden. Der Online-Koordinator Markus Steinhart hofft auf einen ähnlichen Erfolg wie im vergangenen Jahr: „Dieser Vertriebskanal hat dazu beigetragen, dass die Kalender am Ende ausverkauft waren.“

Alle Preise wurden gespendet

Alle Preise wurden gespendet. Dank vieler Sponsoren gibt es wieder eine bunte Paletten vielfältiger Preise von Einkaufs-, Essens- und Reisegutscheinen, Ernährungsberatung, Eintrittskarten sowie Pilates-Schnupperstunden, elektrische Zahnbürsten und kleinen Goldstücken bis hin zur Wochenend-Nutzung eines BMW oder einem Projektcoaching. Zu den besonderen Preisen zählen neben dem Hauptpreis ein Reisegutschein im Wert von 555 Euro oder ein Ballonfahrt. Neu unter den Preisen ist eine Megaweinflasche mit 15 Litern des wertvollen Apulischen Rotweins Salice Salentino Riserva.

24 Türchen, 160 Gewinne

Hinter den 24 Türchen verbergen sich 160 Gewinne im Wert von insgesamt mehr als 7000 Euro. Peter Schühle erklärt als Koordinator in Sulz das Prinzip: „Jeder Kalender trägt eine Nummer zwischen 1 und 2500. An jedem Tag wird pro Preis eine Nummer gezogen. Die Ziehungsergebnisse werden dann von dieser Zeitung als Medienpartner der Aktion und auf der Website des Clubs veröffentlicht.“

Die erste Preisverlosung findet am 3. Dezember statt. Die Gewinne können im Stadtmarketing Horb, Dammstraße 1/1 in Horb abgeholt werden.

Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit einer Online-Bestellung über die Homepagewww.Llions-horb-sulz.de Per E-Mail können die Kalender auf Rechnung gegen eine Versandgebühr bestellt werden