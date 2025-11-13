Für Schüler und Lehrer ein Gewinn: Wie zusätzliche Experten die Gartenschule stärken sollen

Wenn die Lehrkräfte an ihre Grenzen kommen, können sie weiterhelfen: die Akteure des multiprofessionellen Teams der Schwenninger Gartenschule.
„Wir sind nicht umsonst Startchancen-Schule geworden“, bringt es Katya Cankovski, Rektorin der Gartenschule, direkt auf den Punkt, wenn es um die gezielte Unterstützung der Schüler geht. Seit dem Schuljahr 24/25 nimmt die Innenstadt-Schule am neuen Förderprogramm von Bund und Land teil und darf in bestimmte Projekte, Kooperationen oder Förderungen investieren – unter anderem auch in ein sogenanntes multiprofessionelles Team.