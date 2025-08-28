Für rund 1,5 Millionen Euro: Kindergarten Erlenweg in Altenheim wird erweitert

Zu einer zusätzlichen Sitzung mitten in den Sommerferien hatte der Ortschaftsrat am Mittwochabend geladen. „Wir wollen, dass das Verfahren zügig vorangeht und in der nächsten Sitzung des Gemeinderats im September die Planungen beschlossen werden können“, begründete Ortsvorsteher Jochen Strosack (FW) das Treffen in der Sitzungspause, damit es nicht zu einer weiteren zeitlichen Verzögerung der Sanierung des Kindergartens Erlenweg kommt.

Traugott Lieb und Stephane Bourgeois vom Architekturbüro Lieb aus Freudenstadt stellten den Entwurf vor, mit dem der bestehende Kindergarten, der im Jahr 1971 gebaut und 1995 erweitert worden war, zu einem modernen und auf die heutigen Vorschriften und Bedürfnisse der Kinderbetreuung saniert und erweitert werden soll. So gebe es im bestehenden Gebäude keinen Essraum für die Kinder, für die Ü 3-Kinder keinen Schlafraum, keine Schmutzschleusen und keinen Windfang am Eingang. Es fehle ein WC für Eltern und Besucher, die Waschräume seien 50 Jahre alt. Es gebe auch keinen Pausenraum für die Erzieherinnen. Bourgeois: „Die Wände sind nicht gedämmt und das Dach weist mehrere undichte Stellen auf.“

Gruppenräume auch alle von außen zugänglich

Durch die Verlegung des Eingangs, der künftig von Osten her, also vom Kastanienweg, erfolgen soll und seine Fortsetzung in einem Flur in der Mitte des Gebäudes finde, könne das Gebäude funktionell so getrennt werden, dass die Gruppenräume im Süden seien und die Funktionsräume, also Küche, Essraum, Toiletten und Lagerraum, im Norden. Das Büro der Kindergartenleitung komme direkt an den Eingang. Die Gruppenräume seien alle auch von außen zugänglich und erhalten eine Schmutzschleuse. Die Wände sollen von außen gedämmt und mit Holz verkleidet werden. Es werde zwar einiges verändert und saniert, aber insgesamt werde das Gebäude nicht vergrößert und der den Garten prägende Spitzahorn könne erhalten werden.

Lieb: „Die Bauarbeiten sollen weitgehend während des Betriebs des Kindergartens über die Bühne gehen. So können die Kinder beobachten, was geschieht.“ Ein Teil der Arbeiten soll jedoch in die Sommerferien 2026 gelegt werden: „Den Baubeginn planen wir, wenn alles klappt, für den Juni 2026.“

Weitere Untersuchungen zur Feuchtigkeit im Keller

Katja Häsler-Bollinger, die Leiterin des Kindergartens, die in die Planungen einbezogen war, äußerte sich positiv über den Entwurf: „Im Vorgespräch konnten wir unsere Vorstellungen einbringen und haben noch ein paar Details geändert.“

Gerhard Moser (CDU) fragte nach dem Raum im Keller, der doch immer feucht sei. Und danach, was mit dem Dach geschehen soll. Lieb antwortete, dass noch nicht richtig geprüft worden sei, woher die Feuchtigkeit im Keller komme: „Da sind noch weitere Untersuchungen nötig.“ Das Dach werde komplett mit Zinkblech neu gedeckt. Bettina Dürr (UL) fragte nach, wie der Umbau der Küche denn praktisch während des laufenden Betriebs geschehen solle. Lieb antwortete, dass er hier die Aufstellung eines Containers vorschlage.

Kosten

Ortsvorsteher Jochen Strosack fragte nach den Kosten. Dazu sagte Stephane Bourgeois vom Architekturbüro Lieb, dass es bisher nur eine Schätzung der reinen Baukosten gebe. Diese beliefen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Hier fehlten aber noch die Technik und die Heizung. Diese Kosten müssten durch Fachbüros ermittelt werden.