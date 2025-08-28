Für rund 1,5 Millionen Euro: Kindergarten Erlenweg in Altenheim wird erweitert

Der Altenheimer Ortschaftsrat stellt sich hinter die vom Architekturbüro Lieb aus Freudenstadt vorgestellte Planung.
Zu einer zusätzlichen Sitzung mitten in den Sommerferien hatte der Ortschaftsrat am Mittwochabend geladen. „Wir wollen, dass das Verfahren zügig vorangeht und in der nächsten Sitzung des Gemeinderats im September die Planungen beschlossen werden können“, begründete Ortsvorsteher Jochen Strosack (FW) das Treffen in der Sitzungspause, damit es nicht zu einer weiteren zeitlichen Verzögerung der Sanierung des Kindergartens Erlenweg kommt.